«Трабзонспор» душевно представил новую форму. Ролик собрал 7,5 млн просмотров

«Трабзонспор» в «Твиттере» представил форму на сезон-2019/20. Новая экипировка команды выполнена в сером цвете.

Презентовал новую форму турецкий клуб душевным роликом, который уже собрал 7,5 млн просмотров пользователей. В видео снялся полузащитник команды Абдулкадир Омюр.

Видео доступно в «твиттере» «Трабзонспора».

«Трабзонспор» является шестикратным чемпионом Турции. Кубок и Суперкубок страны команда выигрывала по восемь раз. Минувший сезон в чемпионате Турции «Трабзонспор» завершил на 4-м месте. От третьего места, которое занял «Бешикташ», команду отделяли всего два очка. Из Кубка Турции «Трабзонспор» вылетел на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух встреч «Умраниеспору» со счетом 0:0, 1:3.