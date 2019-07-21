«Трабзонспор» душевно представил новую форму. Ролик собрал 7,5 млн просмотров
«Трабзонспор» в «Твиттере» представил форму на сезон-2019/20. Новая экипировка команды выполнена в сером цвете.
Презентовал новую форму турецкий клуб душевным роликом, который уже собрал 7,5 млн просмотров пользователей. В видео снялся полузащитник команды Абдулкадир Омюр.
Видео доступно в «твиттере» «Трабзонспора».
«Трабзонспор» является шестикратным чемпионом Турции. Кубок и Суперкубок страны команда выигрывала по восемь раз. Минувший сезон в чемпионате Турции «Трабзонспор» завершил на 4-м месте. От третьего места, которое занял «Бешикташ», команду отделяли всего два очка. Из Кубка Турции «Трабзонспор» вылетел на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух встреч «Умраниеспору» со счетом 0:0, 1:3.
«Трабзонспор» могут исключить из еврокубков в сезоне-2020/21 или 2021/22
- 21 июля 2019
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