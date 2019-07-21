«Сочи» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 21 июля в 21:30

Сегодня, 21 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Сочи» — «Зенит». Начало встречи — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Зенит» на «Чемпионате»



Обслужит встречу московская бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Антон Кобзев. Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород)



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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