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«Сочи» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
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«Сочи» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 21 июля в 21:30

«Сочи» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 21 июля в 21:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 21 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Сочи» — «Зенит». Начало встречи — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Зенит» на «Чемпионате»

Обслужит встречу московская бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Антон Кобзев. Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород)

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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