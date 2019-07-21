Агент: Неймар несчастлив в Париже

Пини Захави, агент форварда «Пари-Сен-Жермен» Неймара, заявил, что его клиент несчастлив в нынешнем клубе.

«Неймар несчастлив в Париже», — приводит слова Захави Culture PSG со ссылкой на le Journal du Dimanche.

Ранее сообщалось, что агент бразильца контактировал с пятью клубами — «Барселоной», «Реалом», «Манчестер Юнайтед», «Баварией» и «Ювентусом». При этом футболист предпочитает вернуться в каталонский клуб, за который выступал с 2013 по 2017 год. Ожидается, что в скором времени «Барселона» может сделать хорошее предложение, которое будет включать деньги и игроков. В испанском клубе надеются, что действующие чемпионы французской Лиги 1 согласятся снизить финансовые запросы. Каталонцы рассчитывают, что продать нападающего «ПСЖ» будет вынужден из-за испортившихся у клуба с ним отношений.