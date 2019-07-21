«ПСЖ» контактирует с «Реалом» по возможному обмену Неймара и Бэйла
«Пари-Сен-Жермен» и «Реал» могут осуществить громкий обмен игроками, сообщает The Independent.
По информации источника, два клуба обсуждают возможность обмена форварда парижан Неймара и вингера «сливочных» Гарета Бэйла. Эта сделка может устроить всех — как «ПСЖ» и «Реал», так и футболистов. Чемпион Франции может избавиться от проблемного форварда и получить за него игрока, который может стать ему заменой, и солидную сумму. Бразилец может сменить команду, в чём он заинтересован уже длительное время. «Королевский клуб» может расстаться с валлийцем, на которого уже не рассчитывает тренерский штаб, и подписать свою давнюю трансферную цель. Наконец, Бэйл может не сильно потерять в зарплате и продолжить выступление в другом европейском топ-клубе.
Агент: Неймар несчастлив в Париже
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