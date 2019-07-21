Депай выпустил клип, в котором снялся хавбек «Краснодара» де Вильена

Голландский нападающий «Лиона» Мемфис Депай выпустил видеоклип на свою песню Fall Back.

В клипе снялись его соотечественники — полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена и хавбек «Ромы» Джастин Клюйверт.

Видео можно посмотреть на странице Депая в YouTube.

Депай перешёл в «Лион» в январе 2017 года из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 16 млн. В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 36 матчах французского национального чемпионата (29 — в основном составе), стал автором 10 забитых мячей, отдал 10 результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действителен до лета 2021 года.

24-летний де Вильена перешёл в «Краснодар» нынешним летом из «Фейеноорда» за € 9 млн. Хавбек провёл два матча в чемпионате России и забил один гол.