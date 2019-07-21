Попов: в первом тайме должны были забивать «Спартаку» два-три гола

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 2-го тура РПЛ.

«В первом тайме мы должны были забивать два-три гола. Итоговый счёт мог быть 2:1 или даже 3:1 в нашу пользу. Однако во втором тайме пропустили со стандарта. В конце мы додавили соперника, но счёт мог быть и побольше.

О судьях будут говорить руководство и тренеры. Но нам на поле хорошо видно, что были моменты, которые можно было трактовать в нашу пользу. Думаю, VAR помог бы. Это хорошая штука, которая нужна всегда.

После «Оренбурга» настраивались на победу. Думаю, что мы её заслуживали, но ничья, добытая в концовке, — тоже хорошо. За любую победу дают три очка. Без разницы с кем играть. Главное, чтобы мы поднимались в таблице.

Мы ставим высокие цели, у нас хорошая команда. Мастерство есть, по итогам сезона нужно быть еврокубках. Думаю, такой футбол нравится всем: руководству, игрокам, болельщикам, тренерам. Во втором тайме у нас было четыре-пять моментов", — приводит слова Попова официальный сайт «Ростова».