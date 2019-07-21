Гилерме: был ли близок переход в «Спартак»? Нет

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о том, как проходили переговоры о продлении контракта с клубом, а также опроверг информацию о возможном переходе в «Спартак».

«У меня были долгие переговоры с «Локомотивом», но я был уверен, что в конце концов они будут успешными. Что касается слухов — я очень удивлён из-за того, что очень много из того, что писали про меня, было неправдой. Но это ваша работа, вы тоже должны делать новости, чтобы было интересно читать. Поэтому я все понимаю. Был ли близок переход в «Спартак»? Нет», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, несколько дней назад 33-летний Гилерме подписал с «Локомотивом» новый трёхлетний контракт.

Гилерме перешёл в «Локомотив» летом 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе». Трансфер футболиста обошёлся «железнодорожникам» в € 1,25 млн. В минувшем сезоне 33-летний вратарь принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 28 голов (1 — автогол), а также получил две жёлтые карточки.