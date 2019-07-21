Гилерме: легко с «Тамбовом» не будет никому
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал победу команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).
«Тяжёлая игра, особенно второй тайм — не так хорошо играли, как в первом. Но самое главное — это победа. Особенно когда играем дома, должны сделать результат. Главное, что мы сегодня выиграли.
У соперников был хороший нападающий и опорник. Во втором тайме «Тамбов» нас давил много раз, поэтому, считаю, они будут удивлять, потому что эта команда хорошо играет. Легко с ними не будет никому», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Локомотив», набрав четыре очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (0) на последнем, 16-м месте.
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