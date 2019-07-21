Мурило: чемпионат России полон талантливых футболистов

Защитник «Локомотива» Мурило прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1).

«Были сложности, но это естественно. Мы ответили двумя голами и выиграли. В чемпионате России много талантливых футболистов. Думаю, болельщикам нравится смотреть РПЛ.

Каково было сразу стать основным футболистом и выиграть титул в первом же матче? Не ожидал такого, но спасибо Всевышнему. Хочу продолжать прогрессировать. Важнее всего не расслабляться. Спасибо Гилерме и Эдеру за поддержку. Да и всему клубу. Непросто обживаться в новой команде и стране. Со мной общаются и шутят даже те, с кем говорю на разных языках. Буду учить русский и английский тоже.

Каково играть с опытным Чорлукой? Он мне очень помогает, даже учитывая, что мы не говорим на одном языке. Смотрю на него и многому учусь. Он многое понимает, здорово, что могу на него равняться. Готов ли к зиме психологически? Да, еще с тех пор, как узнал о России", — передаёт слова Мурило корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.