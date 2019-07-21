«Фратрия» выступила с заявлением по инциденту с избиением болельщиков в Ростове

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» на своём сайте выступило с заявлением по инциденту с фанатами красно-белых, которых избили после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Вчера после матча «Ростов» — «Спартак» произошёл очередной вопиющий инцидент, в котором от действий сотрудников полиции, стюардов и организаторов матча пострадали болельщики «Спартака». Мы в очередной раз увидели истинное отношение к футбольным болельщикам в нашей стране. Спустя более получаса после окончания матча сотрудники ОМОНа в подтрибунном помещении стадиона «Ростов-Арена» избивали без разбора красно-белых любителей футбола, решивших посетить южный выезд.

Кадры с избиением простых болельщиков уже облетели весь Интернет, но они мало кого по-настоящему удивляют. Мы все уже привыкли к тому, что у нас не считаются ни с мнением болельщиков, ни с ними самими, ни с их здоровьем, временем и удобствами.

Мы привыкли видеть огромные очереди на вход на наши стадионы, привыкли видеть многочисленные кордоны, привыкли ждать на секторах после матча того момента, когда разрешат покинуть стадион (часто — через час), привыкли к постоянным инцидентам, в которых жертвами становятся простые зрители.

Из года в год мы слышим песни, каким безопасным нужно сделать наш футбол, как нужно его оградить от хулиганов и страшных фанатов. Но «благодаря» таким случаям, всем становится очевидно, что хулиганы на футболе сегодня — это отнюдь не болельщики, а те, кто, прикрывая свои лица масками, избивает людей с применением дубинок и электрошокеров. Именно из-за таких случаев наш футбол теряет зрителя, а болельщики теряют веру в адекватность организаторов футбольных матчей.

Мы призываем футбольное сообщество (РФС, РПЛ, клубы) не только разобраться в произошедшем инциденте и наказать виновных, но и пересмотреть отношение к организации матчей в России и пересмотреть отношение к болельщикам, вспомнить наконец, что всё это организовывается именно для зрителя!" — говорится в сообщении «Фратрии».