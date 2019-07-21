Матч с «Оренбургом» стал для Гончаренко 100-м на посту главного тренера ЦСКА
Виктор Гончаренко провёл свой 100-й матч в качестве главного тренера ЦСКА. Юбилейным стал матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1).
Под руководством белорусского специалиста московский клуб провёл 75 матчей в чемпионатах России, 22 — в еврокубках и три — в российских кубковых турнирах.
42-летний Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году, сменив на посту наставника «армейцев» Леонида Слуцкого. Под его руководством москвичи становились обладателями Суперкубка России-2018, а также дважды завоевывали серебряные медали чемпионата России-2016/17 и 2017/18.
В 3-м туре ЦСКА на своём поле сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт 28 июля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи в 19:00 мск.
Гончаренко: ЦСКА держал под контролем всю игру, кроме одного момента
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