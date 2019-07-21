«Сочи» — «Зенит»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

«Сочи» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Сочи": Заболотный, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Миладинович, Бурмистров, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев, Обухов.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Дриусси.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Зенит» на «Чемпионате»

Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Ассистенты рефери — Антон Аверьянов и Антон Кобзев. Резервный судья — Игорь Низовцев. Начало игры — в 21:30 мск.



Напомним, в матче 1-го тура «Сочи» в гостях уступил «Спартаку» (0:1), а «Зенит» дома обыграл «Тамбов» (2:1).