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«Сочи» — «Зенит». Платная прямая трансляция
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«Сочи» — «Зенит»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

«Сочи» — «Зенит»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Сочи» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Сочи": Заболотный, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Миладинович, Бурмистров, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев, Обухов.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Дриусси.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Зенит» на «Чемпионате»

Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Ассистенты рефери — Антон Аверьянов и Антон Кобзев. Резервный судья — Игорь Низовцев. Начало игры — в 21:30 мск.

Напомним, в матче 1-го тура «Сочи» в гостях уступил «Спартаку» (0:1), а «Зенит» дома обыграл «Тамбов» (2:1).

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