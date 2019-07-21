Агент: Донис близок к переходу в «Спартак»? Это неправда

Антонио Апостолопулос, агент греческого нападающего немецкого «Штутгарта» Анастасиоса Дониса, опроверг информацию, что его клиент близок к переходу в московский «Спартак».

«Это неправда», — приводит слова Апостолопулоса «Р-Спорт».

Ранее немецкое издание Kicker сообщило, что клубы ведут переговоры по трансферу Дониса. «Штутгарт» хочет получить за игрока не менее € 10 млн.



Донис перешёл в «Штутгарт» летом 2017 года из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 4 млн. В минувшем сезоне 22-летний форвард принял участие в 24 матчах немецкого национального чемпионата (11 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Его контракт со «швабами» действует до лета 2021 года.