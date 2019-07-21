Агент: Донис близок к переходу в «Спартак»? Это неправда

Антонио Апостолопулос, агент греческого нападающего немецкого «Штутгарта» Анастасиоса Дониса, опроверг информацию, что его клиент близок к переходу в московский «Спартак».
«Это неправда», — приводит слова Апостолопулоса «Р-Спорт».
Ранее немецкое издание Kicker сообщило, что клубы ведут переговоры по трансферу Дониса. «Штутгарт» хочет получить за игрока не менее € 10 млн.
Донис перешёл в «Штутгарт» летом 2017 года из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 4 млн. В минувшем сезоне 22-летний форвард принял участие в 24 матчах немецкого национального чемпионата (11 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Его контракт со «швабами» действует до лета 2021 года.
- 21 июля 2019
-
21:40
-
21:39
-
21:34
-
21:33
-
21:18
-
21:11
-
20:59
-
20:50
-
20:43
-
20:41
-
20:33
-
20:32
-
20:20
-
20:11
-
20:01
-
20:00
-
19:47
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:26
-
19:22
-
19:20
-
19:14
-
19:05
-
19:01
-
18:56
-
18:51
-
18:50
-
18:37
-
18:24
-
18:21
-
18:14
-
18:07