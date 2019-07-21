Хохлов — о поражении от «Рубина»: в раздевалке у нас был жёсткий разговор

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1).

«Мы не давали «Рубину» вольготно себя чувствовать, но нам тоже нужны были зоны и пространства. «Рубин» также готовился к нашей игре и разбирал нас. Где-то у нас не получился отрезок. В раздевалке у нас был жёсткий разговор, но рассказать не могу», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, с 36-й минуты «Динамо» играло в большинстве. За два предупреждения с поля был удалён полузащитник казанского клуба Евгений Башкиров. Однако столичная команда так и не смогла распечатать ворота соперника. Более того, на 90+3-й минуте форвард «Рубина» Бека Микелтадзе забил гол и принёс победу своей команде.