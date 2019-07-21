Панченко: гол «Рубина» испортил праздник истинным болельщикам «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1).

«Эмоции отличные. Но это наш родной стадион, сегодня не получилось победить, разочарование полное. Что пошло не так? Счёт. «Рубин» забил свой гол, мы — нет. У нас были ещё хорошие моменты, «Рубин» играл в меньшинстве… Чуть-чуть испортили праздник нашим истинным болельщикам.

Жёсткий разговор в раздевалке? Он и останется в раздевалке. Техническая сторона? Поле отличное, всё отличное, атмосфера шикарная. Счёт только не устраивает», — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, с 36-й минуты «Динамо» играло в большинстве. За два предупреждения с поля был удалён полузащитник казанского клуба Евгений Башкиров. Однако столичная команда так и не смогла распечатать ворота соперника. Более того, на 90+3-й минуте форвард «Рубина» Бека Микелтадзе забил гол и принёс победу своей команде.