Хохлов: ничего не меняется с реализацией, ждём нового нападающего

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1).

«Сразу хочу извиниться перед болельщиками и перед теми, кто пришёл на стадион, за такой результат. Для меня это недопустимо. Комментировать такую игру очень сложно.

Как объяснить, что команда играет и создаёт моменты, но ей не везёт? Это не невезение, это мастерство. Мы сколько бы моментов ни создавали, если не реализуем, это уже уровень мастерства. Моментов достаточно, для нас это уже больная тема.

Ничего не меняется с реализацией. Уже в первом тайме можно было решать исход матча. Если выход один на один не реализует Кардозу, если у Юсупова прекрасный момент с 7 метров, когда надо только исполнить, тогда что это? Сомневаюсь, что это невезение, когда по воротам не попадаешь. Мы ждём нового нападающего, но не знаем, когда он будет. Не буду рассказывать, что было в раздевалке. Разговор был жёсткий, поэтому рассказывать не буду.

Во втором тайме было мало моментов? «Рубин» закрылся и очень глубоко сел. Чтобы создавать при такой обороне моменты, нужно индивидуальное действие игроков, нужен обыгрыш, нужны удары и завершения", — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.