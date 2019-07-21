Л. Уилкшир не исключил, что может вернуться в «Динамо» тренером
Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал поражение бело-голубых в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1).
«Расстроен, что проиграли на последних минутах. Атмосфера была фантастическая. Рад вернуться в «Динамо», это мой клуб, рад быть тут, быть частью, посетить стадион. Чувствую себя здесь как дома. Буду возвращаться чаще. Хотел бы сыграть на этом стадионе. Вернуться в «Динамо» тренером? Никогда не знаешь, что будет, ведь мир футбола — сумасшедший», — передаёт слова Уилкшира корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Уилкшир выступал за «Динамо» в период с 2008 по 2014 год. Всего в составе московской команды австралиец сыграл 143 матча. На его счету 2 забитых мяча.
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