Л. Уилкшир не исключил, что может вернуться в «Динамо» тренером

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал поражение бело-голубых в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1).

«Расстроен, что проиграли на последних минутах. Атмосфера была фантастическая. Рад вернуться в «Динамо», это мой клуб, рад быть тут, быть частью, посетить стадион. Чувствую себя здесь как дома. Буду возвращаться чаще. Хотел бы сыграть на этом стадионе. Вернуться в «Динамо» тренером? Никогда не знаешь, что будет, ведь мир футбола — сумасшедший», — передаёт слова Уилкшира корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Уилкшир выступал за «Динамо» в период с 2008 по 2014 год. Всего в составе московской команды австралиец сыграл 143 матча. На его счету 2 забитых мяча.