«Лион» согласился продать Фекира в «Бетис»

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир попросил клуб продать его в «Бетис» и получил согласие, утверждает шеф-редактор RMC Sport Мохамед Бухафси в своём «твиттере».
«Набиль Фекир попросил руководство „Лиона“ закрыть сделку по его трансферу с „Бетисом“. Клубы надеются завершить трансфер в течение 48 часов. Фекир получил разрешение от руководства отправиться в Севилью», — написал Бухафси.
Ранее сообщалось, что «Лион» готов продать хавбека за € 30 млн. Также на игрока претендовала «Валенсия».
В минувшем сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В его активе 9 мячей и 7 результативных передач. В Лиге чемпионов 26-летний полузащитник забил 3 мяча и отдал 2 голевых паса в 6 встречах. Контракт игрока с «Лионом» действует до лета 2020 года.
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