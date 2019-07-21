Шаронов — о результате матча с «Динамо»: могло быть ещё лучше

Тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).

«Несмотря на удаление, старались играть. Не всё, что запланировали, получилось, но это часть игры — мы выиграли. В перерыве сделал поправки, мы перестроились, игроки выполнили то, что мы хотели. Могло быть ещё лучше. Приятны ли разговоры о том, что наконец приятно видеть атакующий «Рубин»? Они должны быть приятны игрокам, потому что творцы они. Они реализуют мои идеи на поле.

Что касается Хвичи, то есть игроки, которые лучше выходят на замену в данный момент. Сейчас ему лучше усиливать игру со скамейки. Команду подготавливал, основываясь на своей философии. Критикам нечего сказать, всё зависит от тренировок и игроков, надо максимально работать. Шаг за шагом иду, для меня опыт это каждый день, каждый день стараюсь становиться лучше.

Запрет от РФС на активное показывание того, что я главный? Я принимаю то, что есть. Понятно, что есть сложности из-за этого. Моя философия — организационный футбол. И на атаку, и на оборону. Уверен, что Башкиров в моменте со второй жёлтой стелился не в ноги, но произошло то, что произошло. Что касается трансферов, то окно ещё не закрыто", — передаёт слова Шаронова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.