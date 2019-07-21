Думбия может перейти в один из российских клубов

Ивуарийский нападающий «Жироны» Сейду Думбия покинет команду, утверждает Diari De Girona.
По данным источника, главный тренер каталонского клуба Хуан Карлос Унсуэ не рассчитывает на форварда. В связи с этим футболист не полетел с командой на предсезонный сбор в Манчестер. В данный момент клуб пытается продать игрока.
Интерес к форварду проявляют турецкий «Генчлербирлиги», а также несколько российских клубов. Впрочем, проблемой может оказаться высокая зарплата ивуарийца, контракт которого с «Жироной» действует ещё два года.
31-летний Думбия выступает за «Жирону» с 2018 года. В составе испанского клуба он принял участие в 22 матчах, в которых стал автором трёх забитых мячей.
Напомним, что в России Думбия играл за ЦСКА с 2010 по 2015, а также с 2015 по 2016 год. За «армейцев» форвард провёл 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 результативных передач.
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