Паршивлюк: «Динамо» помешали вратарь и исполнительское мастерство. Злой рок

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1).

«Я сейчас и не вспомню, было ли у меня в карьере такое, когда проигрывали в большинстве. Наверное, когда-то было, но чтобы вот так, на последних минутах, наверное, впервые.



В команде VAR не обсуждали, просто знали, что он будет, поэтому надо быть более сконцентрированным, руки при стандартах убирать, потому что всё будут смотреть. Никак не обсуждали, просто сказали друг другу, что надо быть повнимательнее, и всё.



Надо реализовывать свои моменты, и тогда не будет таких концовок игры, когда ты бежишь вперёд забивать, а получаешь контратаку. Надо все моменты забивать, и тогда спокойной концовкой доводить до победы игру. Что мешало реализовать те моменты? Вратарь и исполнительское мастерство. Злой рок. Думаю, это проблема «Динамо» ещё и с прошлого сезона, когда команда имеет много моментов и не забивает их. Надо работать ещё больше», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.