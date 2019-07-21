«Это круче концерта Metallica!» Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина»
«Рубин» в своём «твиттере» опубликовал речь тренера команды Романа Шаронова в раздевалке после победы в гостевом матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги над «Динамо» (1:0).
«Сегодня 21 число. В „Лужниках“ играет легендарная группа под названием Metallica. У меня был на неё билет. Я не попал. Но то, что я испытал, это круче. Спасибо!» — сказал Шаронов.
Видео доступно в «твиттере» «Рубина».
Напомним, с 36-й минуты «Динамо» играло в большинстве. За два предупреждения с поля был удалён полузащитник казанского клуба Евгений Башкиров. Однако столичная команда так и не смогла распечатать ворота соперника. Более того, на 90+3-й минуте форвард «Рубина» Бека Микелтадзе забил гол и принёс победу своей команде.
Защитник «Рубина»: секрет Шаронова в успешной работе на тренировках
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