Дракслер: «ПСЖ» — это не только Неймар

Немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер выразил мнение о возможном уходе из команды бразильского нападающего Неймара.

«Слухи о возможном уходе Неймара лично меня не беспокоят. Но если это правда, они могут вызывать дискомфорт у клуба и игроков. Не думаю, что кому-то нравится читать вещи, которые публикуются.



Конечно, Неймар является очень важным игроком для нас, но „ПСЖ“ — это не только он», — приводит слова Дракслера AS со ссылкой на Le Figaro.

Ранее сообщалось, что агент бразильца контактировал с пятью клубами — «Барселоной», «Реалом», «Манчестер Юнайтед», «Баварией» и «Ювентусом». При этом футболист предпочитает вернуться в каталонский клуб, за который выступал с 2013 по 2017 год. Ожидается, что в скором времени «Барселона» может сделать хорошее предложение, которое будет включать деньги и игроков. В испанском клубе надеются, что действующие чемпионы французской Лиги 1 согласятся снизить финансовые запросы. Каталонцы рассчитывают, что продать нападающего «ПСЖ» будет вынужден из-за испортившихся у клуба с ним отношений.