У тренера бухарестского «Динамо» случился сердечный приступ во время матча

Во время матча 2-го тура чемпионата Румынии между бухарестским «Динамо» и «Университатей» главный тренер хозяев Евгений Неагое перенёс сердечный приступ.

По ходу игры болельщики «Динамо» скандировали лозунги в адрес наставника своей команды с призывом покинуть клуб. В один из моментов Неагое рухнул на скамейку запасных. Через время прибыла машина скорой помощи, на которой 51-летнего специалиста отправили в больницу. По дороге в медицинское учреждение тренер открыл глаза и пришёл в себя.

Видео доступно в «твиттере» журналиста Эмануэля Росу.

Сообщается, что до игры Неагое не мог есть на протяжении двух дней, пил много кофе и много курил. Он пережил сильный стресс из-за оказываемого давления фанатами, которые требовали от него уйти в отставку.