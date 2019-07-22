У тренера бухарестского «Динамо» случился сердечный приступ во время матча
Во время матча 2-го тура чемпионата Румынии между бухарестским «Динамо» и «Университатей» главный тренер хозяев Евгений Неагое перенёс сердечный приступ.
По ходу игры болельщики «Динамо» скандировали лозунги в адрес наставника своей команды с призывом покинуть клуб. В один из моментов Неагое рухнул на скамейку запасных. Через время прибыла машина скорой помощи, на которой 51-летнего специалиста отправили в больницу. По дороге в медицинское учреждение тренер открыл глаза и пришёл в себя.
Видео доступно в «твиттере» журналиста Эмануэля Росу.
Сообщается, что до игры Неагое не мог есть на протяжении двух дней, пил много кофе и много курил. Он пережил сильный стресс из-за оказываемого давления фанатами, которые требовали от него уйти в отставку.
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