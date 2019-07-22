Обухов: нет разницы — проиграть 0:1 или 0:100, очков всё равно не набрали

Форвард «Сочи» Владимир Обухов прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Наш соперник качественно реализовал свои моменты, мы сделать этого не смогли, поэтому проиграли. Нет разницы, когда играть с топ командами. Рано или поздно всё равно пришлось бы играть. Было несколько хороших моментов у нас: у Вани Новосельцева, у Песегова. Надо забить один гол нам, тогда станет психологически легче.

Эмоции в раздевалке плохие, потому что проиграли. Нет разницы — проиграть 0:1 или 0:100, очков всё равно не набрали. Никакой трагедии нет, чемпионат длинный, надо набирать свои очки. Ничего не хочется отвечать тем, кто говорил, что «Сочи» подарит «Зениту» очки. Такие разговоры были и будут, нас это не касается, мы выполняем свою работу. С «Зенитом» тяжело играть, они классная команда", — передаёт слова Обухова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.