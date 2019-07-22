Семак: понимали, с каким настроением будет играть «Сочи» против нас

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:0).

«Сложный матч. Прекрасно понимали, с каким настроением будет играть «Сочи» против нас. Молодым ребятам, которых у них много, всегда хочется доказать и показать лучшую игру. Видно было по предыгровому настрою, интервью, что им хотелось победить. Удалось забить в первом тайме, но в целом провели его достаточно пассивно, медленно двигались и перемещали мяч. Во втором тайме сыграли лучше. Конечно, нужно было забивать раньше, потому что счёт был скользкий, появлялись возможности забить и у соперника. Возможно, у «Сочи» появлялись не такие ударные позиции как у нас, но тем не менее. Хорошо, что удалось забить в конце матча.



Во второй половине мы перестроились в пять защитников. Сутормину удобно играть при такой схеме. Постарались уменьшить количество фланговых передач, навесов за счёт того, что опустили его по позиции. Что касается реализации, то хорошо, что моменты есть. Реализация была далека от идеала, тем не менее, хорошо, что возможности появляются. Работаем над этим практически каждый день», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.