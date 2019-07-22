Оздоев: я всегда знаю, что Дзюба скинет, поэтому всегда нахожусь рядом

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).



«Самое главное — выиграли. Тяжёлая игра, хороший соперник. Для нас погода очень тяжёлая была, потому что очень влажно, и нужно привыкать. Плюс весь матч лил дождь. Нужно было забивать свои моменты, которые у нас были, и спокойно завершать игру. Как получилось, так получилось. Самое главное — победили, показали хорошую игру, которая понравилась болельщикам, пришедшим в такое позднее время. Спасибо им. Всегда прекрасно и интересно играть, когда поддерживает столько болельщиков", — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Также хавбек рассказал о своём забитом голе с передачи форварда Артёма Дзюбы.

«Что касается забитого мяча, то я всегда знаю, что Дзюба скинет, поэтому всегда нахожусь рядом», — добавил футболист.