Селюк: уверен, что с Каборе «Динамо» уже через год будет играть в еврокубках

Дмитрий Селюк, агент полузащитника Шарля Каборе, прокомментировал переход своего клиента в «Динамо».

«Мы выбрали именно «Динамо» по нескольким причинам. Во-первых, у клуба огромная история и море болельщиков. Во-вторых, появилась отличная инфраструктура и новое амбициозное руководство. В-третьих, Шарль знаком с главным тренером бело-голубых Дмитрием Хохловым по совместной работе в «Кубани». Мы решили, что это будет лучший вариант для нас.

Не секрет, что ещё зимой Каборе хотел купить «Бешикташ», им очень интересовался «Олимпиакос». Эти клубы регулярно выступают в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Уверен, что с Каборе и качественным усилением «Динамо» уже через год будет играть в еврокубках», — приводят слова агента «Известия».

Каборе покинул «Краснодар» после истечения срока контракта с клубом. В стан «быков» футболист перешёл летом 2015 года из «Кубани» на правах аренды. Через год «Краснодар» выкупил контракт полузащитника. Всего в составе «быков» 31-летний хавбек провёл 124 матча и забил 2 мяча. Ранее он выступал также за «Либурн» и «Марсель». В составе сборной Буркина-Фасо сыграл 92 матча и забил 4 мяча.