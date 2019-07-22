Ал. Миранчук: второй тайм матча с «Тамбовом» можно вычеркнуть из карьеры

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом». Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой «железнодорожников» со счётом 2:1.
«Второй тайм можно вычеркнуть из карьеры, получился плохой: ни подходов, ничего не смогли сделать. Как сейчас кто-то сказал, победа получилась на классе, но немного валидольная. Но ничего, это старт сезона, главное — три очка, мастерство придёт. Будем разбираться, что случилось после перерыва, думаю, что не только меня игра не устроила, наверное, соберёмся, проведём теоретическое занятие, обсудим и будем двигаться дальше», — приводит слова Миранчука ТАСС.
«Локомотив», набрав четыре очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (0) на предпоследнем, 15-м месте.
В 3-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА. Матч состоится 28 июля. «Тамбову» 27 июля предстоит домашняя игра со «Спартаком».
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