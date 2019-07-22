Кирьяков: «Зениту» нужны усиления, необходима длинная скамейка

Бывший нападающий сборной России и экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал трансферную активность «Зенита» в соответствии с задачами на новый футбольный сезон и оценил текущий состав санкт-петербургского клуба.

«Зениту» в любом случае нужны усиления. Команде необходима длинная скамейка, если они рассчитывают на успешное выступление во всех трех турнирах, в которых примут участие (чемпионат и Кубок России, а также Лига чемпионов). Уверен, клуб ставит только самые высокие задачи, так что несколько покупок до окончания трансферного окна еще будет. На мой взгляд, только нападение не нуждается в усилении, а в остальные линии оно необходимо", — приводят слова Кирьякова «Известия».