Отец Гризманна: не боюсь, что болельщики «Барселоны» не примут Антуана

Отец игрока «Барселоны» Антуана Гризманна рассказал о переходе сына в каталонский клуб.
«Это был апофеоз. «Барса» – лучшая из лучших. Я болею за «Барсу» со времен Круиффа, Стоичкова и других великих игроков. «Барселона» очень впечатляет. Она колоссальная, фантастическая. Нет слов, чтобы описать, что я чувствую. Я очень волновался. То, что он подписал контракт, стало настоящим облегчением. Я сказал себе: «Наконец-то!», потому что с самого начала это была трудная сделка.
Не боюсь, что болельщики «Барселоны» не примут Антуана после его решения остаться в «Атлетико» в прошлом году, потому что, как говорит сам Антуан, всё решится на поле. Он учится на ошибках и знает, что всё будет зависеть от его игры", – приводят слова отца Гризманна Barca Inside.
- 22 июля 2019
-
06:57
-
06:50
-
06:21
-
06:04
-
05:47
-
05:19
-
04:59
-
04:43
-
04:36
-
03:59
-
03:25
-
02:52
-
02:44
-
02:37
-
01:56
-
01:42
-
01:17
-
00:59
-
00:42
-
00:40
-
00:37
-
00:33
-
00:29
-
00:25
-
00:22
-
00:15
- 21 июля 2019
-
23:57
-
23:55
-
23:46
-
23:28
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
23:00
-
22:51