Отец Гризманна: не боюсь, что болельщики «Барселоны» не примут Антуана

Отец игрока «Барселоны» Антуана Гризманна рассказал о переходе сына в каталонский клуб.



«Это был апофеоз. «Барса» – лучшая из лучших. Я болею за «Барсу» со времен Круиффа, Стоичкова и других великих игроков. «Барселона» очень впечатляет. Она колоссальная, фантастическая. Нет слов, чтобы описать, что я чувствую. Я очень волновался. То, что он подписал контракт, стало настоящим облегчением. Я сказал себе: «Наконец-то!», потому что с самого начала это была трудная сделка.



Не боюсь, что болельщики «Барселоны» не примут Антуана после его решения остаться в «Атлетико» в прошлом году, потому что, как говорит сам Антуан, всё решится на поле. Он учится на ошибках и знает, что всё будет зависеть от его игры", – приводят слова отца Гризманна Barca Inside.

Гризманн: заплакал, узнав о переходе в «Барселону»