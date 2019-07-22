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Влашич: невероятно счастлив играть на стадионе ЦСКА и добиваться побед

Влашич: невероятно счастлив играть на стадионе ЦСКА и добиваться побед
Футбол / РПЛ 0

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями от первого домашнего матча «армейской» команды во втором туре Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который закончился победой столичного клуба, а также рассказал о дружбе с новичком красно-синих Звонимиром Шарлией.

«Для меня матч с «Оренбургом» (2:1) во втором туре РПЛ оказался первым домашним после того, как я стал полноправным игроком ЦСКА. Я невероятно счастлив играть на этом стадионе, биться за наших болельщиков и, самое главное, добиваться побед. Что касается Шарлии, то мы дружим. Он отличный игрок, и я уверен, что Звонимир поможет нашей команде», — приводят слова Влашича «Известия».

ЦСКА обыграл «Оренбург» со счётом 2:1. Влашич забил гол на 30-й минуте встречи и отпраздновал взятие ворот в стиле баскетболиста НБА Джеймса Хардена.

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