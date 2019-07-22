Ребёнок прорвался к Роналду во время матча и сфотографировался с ним

Во время матча «Ювентуса» и «Тоттенхэма», проходившего в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов, к скамейке бьянконери прорвался юный болельщик.

Миновав стюардов, он подбежал к форварду «старой синьоры» Криштиану Роналду, который встретил поклонника улыбкой, дал тому «пять», сфотографировался с ним и пригласил молодого человека досмотреть игру вместе с остальными футболистами «Ювентуса» на скамейке запасных.

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«Тоттенхэм» выиграл у «Ювентуса» со счётом 3:2. Роналду забил гол на 60-й минуте, но вскоре был заменён на Матеуса Перейру, что вызвало неудовольствие звёздного португальца. Победу «шпорам» принёс нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время.

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