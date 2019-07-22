Р. Билялетдинов: травма Газинского, мягко говоря, не усилила «Краснодар»

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов прокомментировал активность «Краснодара» на трансферном рынке, а также посетовал на травму капитана команды Юрия Газинского.

«Травма капитана Юрия Газинского в начале лета, мягко говоря, не усилила «Краснодар». Вероятнее всего, поэтому и был куплен другой хавбек Руслан Камболов. Его качества всем хорошо известны. Думаю, он способен не только показать свой уровень, но и улучшить в «Краснодаре» свои игровые качества. Что касается остальных покупок «горожан», то за ними ещё нужно понаблюдать. Но обычно у клуба отлично работает селекция и все футболисты подбираются под игровой стиль «быков», — приводят слова Билялетдинова «Известия».