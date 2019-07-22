Сарри — о ребёнке на поле: боялся, что его заберут, поэтому направил к Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал прорыв юного болельщика на поле во время матча с «Тоттенхэмом», прошедшего в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов.

«Я увидел этого парня посреди поля и понял, что он хочет сфотографироваться с Роналду. Я боялся, что его заберут, поэтому я дал ему знак подойти ко мне и направил его сфотографироваться с Криштиану. Когда я вижу ребёнка на поле, для меня это не вторжение — это радость», — сказал с улыбкой Сарри на послематчевой пресс-конференции.

«Тоттенхэм» выиграл у «Ювентуса» со счётом 3:2. Победу «шпорам» принёс нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время. Роналду забил гол на 60-й минуте встречи, но вскоре был заменён на Матеуса Перейру.