Сарри — о ребёнке на поле: боялся, что его заберут, поэтому направил к Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал прорыв юного болельщика на поле во время матча с «Тоттенхэмом», прошедшего в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов.
«Я увидел этого парня посреди поля и понял, что он хочет сфотографироваться с Роналду. Я боялся, что его заберут, поэтому я дал ему знак подойти ко мне и направил его сфотографироваться с Криштиану. Когда я вижу ребёнка на поле, для меня это не вторжение — это радость», — сказал с улыбкой Сарри на послематчевой пресс-конференции.
«Тоттенхэм» выиграл у «Ювентуса» со счётом 3:2. Победу «шпорам» принёс нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время. Роналду забил гол на 60-й минуте встречи, но вскоре был заменён на Матеуса Перейру.
- 22 июля 2019
-
08:20
-
07:43
-
07:25
-
06:57
-
06:50
-
06:21
-
06:04
-
05:47
-
05:19
-
04:59
-
04:43
-
04:36
-
03:59
-
03:25
-
02:52
-
02:44
-
02:37
-
01:56
-
01:42
-
01:17
-
00:59
-
00:42
-
00:40
-
00:37
-
00:33
-
00:29
-
00:25
-
00:22
-
00:15
- 21 июля 2019
-
23:57
-
23:55
-
23:46
-
23:28
-
23:15
-
23:12