Ал. Миранчук: впереди тяжёлый сезон, ушли старожилы команды

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук посетовал на уход старожилов команды и признался, что клуб ждёт непростой сезон.

«На самом деле очень непросто, что из команды ушли многие футболисты, ставшие старожилами. Надо привыкать играть без них, все-таки команду покинул определенный костяк. В данный момент нам нужно максимально сплотиться и быть сконцентрированными, так как впереди тяжёлый сезон: российский чемпионат и Лига чемпионов», — приводят слова Миранчука «Известия».

Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги «железнодорожники» встречались с «Тамбовом» и одержали волевую победу со счётом 2:1. Голы забили Антонио Эдер и Владислав Игнатьев. У «Тамбова» отличился Михаил Костюков.

В 3-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА. Матч состоится 28 июля. «Тамбову» 27 июля предстоит домашняя игра со «Спартаком».