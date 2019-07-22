Милевский забил эффектный гол и побежал праздновать за ворота к видеоблогеру

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский отметился эффектным голом в матче 16-го тура чемпионата Беларуси против жодинского «Торпедо» (4:1). Форвард обвёл нескольких соперников, сыграл в стеночку с Денисом Лаптевым и отправил мяч в сетку.



Александр Панков, агент Милевского, опубликовал в социальной сети видео эпизода. После гола форвард подбежал к видеоблогеру Евгению Савину, который готовит материал о футболисте «Динамо».

«Борьба за чемпионство продолжается! Вчера Владимирович дал сумасшедшую „катку“: забил прекрасный гол и впервые в этом чемпионате стал лучшим игроком матча! После забитого гола мы все радовались как дети, и это был настоящий экстаз! Спасибо Саве за эмоции и, я уверен, самый лучший выпуск „Красавы“. А пока наслаждайтесь голом Кабана», — написал Панков в «инстаграме».