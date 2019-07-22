Бакаев подарил футболку «Спартака» юному фанату, сделавшему первый выезд в жизни

Болельщик «Спартака» Олег Глаза, посетивший со своим юным сыном Егором выездной матч столичной команды против «Ростова» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги, рассказал о красивом поступке полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева, который подарил ребёнку игровую футболку клуба.

«Зелимхан! Зелимхан, мой сын пробивает первый выезд за «Спартак», подари ему, пожалуйста, футболку!» — так я орал идущему за воротами после замены 10-му номеру «Спартака». Бакаев показал, что у него нет под игровой формой другой майки, и он не может идти голый перед трибунами.



Мы стали смотреть футбол дальше прямо у штанги ростовского вратаря.



Когда игра закончилась, поблагодарили команду за игру, и вдруг я увидел идущего к нашей трибуне Зелимхана. Он нёс в руках футболку. Все спартачи ломанулись к нему, чтобы заполучить подарок, но футболист сразу показал, что отдаст трофей конкретному человеку — моему сыну.



Он подошёл к трибуне, я перенёс Егора через парапет, и футболка с номером 10 оказалась у него в руках. Зелимхан пожал ему руку и ушёл. Мы находились в шоке, я даже сфотографировать ничего не сообразил. Зато потом красно-белые болельщики несколько раз просили настоящую игровую футболку надежды «Спартака», чтобы сделать с ней кадр.



За 31 год моих выездов за «мясо» со мной такое впервые. А у сына такой фарт на первом же выезде… P. S. Хотя первый выезд у него был в Ростов же в возрасте 3 месяцев от зачатия в мамином животе», — написал Олег Глаза в своём «инстаграме».

Фото доступно в "инстаграме" Олега Глазы.

Для сына болельщика это был первый выездной матч в жизни. Игра с «Ростовом» завершилась для «Спартака» вничью — 2:2.