13-летний брейкдансер исполнил пенальти в невероятном прыжке
13-летний брейкдансер Джордж Уорбертон показал оригинальный способ исполнения пенальти в футболе.
Исполняя 11-метровый удар, Джордж подошёл к мячу, подсёк его ногой, после чего в невероятном прыжке другой ногой отправил в сетку ворот. При этом трюк юного брейкдансера запутал голкипера, который после первого касания футбольного снаряда начал движение в другую сторону и освободил левый угол, куда в итоге отправился мяч. Исполнение Уорбертона оставило в восторге его друзей.
Стоит отметить, что в профессиональном футболе приём Джорджа не принёс бы пользы, поскольку по правилам на пробитие пенальти игроку даётся одно касание, в то время как он совершил два.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате» и в «инстаграме» Уорбертона.
- 22 июля 2019
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