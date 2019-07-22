13-летний брейкдансер исполнил пенальти в невероятном прыжке

13-летний брейкдансер Джордж Уорбертон показал оригинальный способ исполнения пенальти в футболе.



Исполняя 11-метровый удар, Джордж подошёл к мячу, подсёк его ногой, после чего в невероятном прыжке другой ногой отправил в сетку ворот. При этом трюк юного брейкдансера запутал голкипера, который после первого касания футбольного снаряда начал движение в другую сторону и освободил левый угол, куда в итоге отправился мяч. Исполнение Уорбертона оставило в восторге его друзей.



Стоит отметить, что в профессиональном футболе приём Джорджа не принёс бы пользы, поскольку по правилам на пробитие пенальти игроку даётся одно касание, в то время как он совершил два.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате» и в «инстаграме» Уорбертона.