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Сестра Рашфорда вышла в финал конкурса «Мисс Англия»

Сестра Рашфорда вышла в финал конкурса «Мисс Англия»
Футбол / Англия 0

Тамара Рашфорд, сводная сестра форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рашфорда, вышла в финал конкурса красоты «Мисс Англия». 22-летняя девушка попала в заключительный раунд конкурса, в который из 20 тыс. девушек попали 54.

Фотография доступна в «твиттере» The Sun.

«Это был удивительный опыт — участвовать, даже просто встречаться с девушками со всей страны, с каждой из них. У меня столько страсти и драйва, и это здорово — встретить так много людей из разных слоёв общества. Я думаю, что это соревнование может быть недооценено многими людьми, которые думают, что это просто типичный конкурс красоты, посвящённый внешности, — это определённо не так», — цитирует Тамару Рашфорд The Sun.

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