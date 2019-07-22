Главный тренер БАТЭ: играть в РПЛ нам будет непросто

Главный тренер белорусского БАТЭ Алексей Бага прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд, в частности за счёт возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.
«Это чересчур объёмная работа, чересчур объёмный проект во всех отношениях – география, бюджетоформирование. Если будем играть только белорусскими ребятами, то, естественно, не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что на фоне «Зенита», «Краснодара», ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» нам будет очень тяжело. Если брать каких-то хороших легионеров, то польза какая для белорусского футбола? Они здесь год-два поиграют и разъедутся, а наши ребята будут у них за спиной. То есть большая тема для обсуждения. Но, на мой взгляд, нам там будет непросто», – цитирует Багу Tribuna.
- 22 июля 2019
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