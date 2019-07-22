Президент «Ростова» подарил iPhone фанатам, посетившим в прошлом сезоне все игры

В перерыве матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» президент донского клуба Арташес Арутюнянц подарил «золотникам» новые iPhone. В прошлом сезоне три болельщика клуба поддержали команду во всех 30 матчах сезона (дома и на выезде), а также во время кубковых встреч — Яков Бабкин, Николай Сухарь и Дмитрий Микрюков, сообщает официальный сайт ростовской команды.
В перерыве матча «Ростов» — «Спартак» Арутюнянц поздравил трёх болельщиков на поле стадиона «Ростов Арена», вручил им памятные футболки, а также сделал каждому личный подарок – по новому iPhone.
Матч «Ростов» — «Спартак» завершился со счётом 2:2. В 3-м туре «Ростов» на выезде встретится с тульским «Арсеналом». С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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