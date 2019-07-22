Филипе Луис: хочу, чтобы Неймар закончил карьеру в «Барселоне»

Бывший защитник «Атлетико» Филипе Луис высказал надежду, что нападающий «ПСЖ» Неймар вернётся в «Барселону», где завершит карьеру.
«Я бы хотел, чтобы Неймар закончил карьеру в „Барселоне“. Там он счастлив. Я бы хотел, чтобы он получал удовольствие и играл рядом с Месси. Для бразильского футбола будет лучше всего, чтобы Неймар вернулся в „Барселону“. Однако не думаю, что это будет легко», — цитирует Луиса интернет-портал Goal.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Барселоны» сделало новое предложение «Пари Сен-Жермен» о трансфере Неймара. За возвращение 27-летнего бразильца каталонцы готовы заплатить € 100 млн и отдать двоих игроков. «Барселона» предоставила «ПСЖ» список из шести футболистов команды. Известно, что в него входят вингеры Филиппе Коутиньо и Малком, полузащитник Иван Ракитич и защитник Нелсон Семеду.
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