Защитник «Севильи» извинился за фол, назвав свой поступок отвратительным

Защитник «Севильи» Жорис Ньяньон в своём «твиттере» опубликовал заявление в связи с инцидентом в товарищеском матче с «Ливерпулем» (2:1).



В концовке встречи француз грязно нарушил правила на 18-летнем игроке мерсисайдцев Яссере Ларуки, прервав его проход сильным ударом по ноге. За свой поступок Жорис незамедлительно получил от главного арбитра красную карточку.



«Я бы хотел публично извиниться перед «Ливерпулем», семьёй футболиста и болельщиками. Я совершил отвратительный поступок, и подобные вещи не должны случаться на футбольном поле, вне зависимости от обстоятельств. Молюсь за этого игрока и его семью», — говорится в сообщении Ньяньона.

Видео с нарушением можно посмотреть в «твиттере» Sacha Pisani.