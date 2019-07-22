Гризманн: завтра я проведу первые минуты в форме «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от своего дебютного матча в составе испанской команды. Завтра, 23 июля, каталонский клуб проведёт в Сайтаме контрольный матч с «Челси».
«Завтра я проведу первые минуты в этой форме. Жду с нетерпением возможность получить удовольствие от игры с новыми партнёрами», — цитирует французского футболиста официальный «твиттер» «Барселоны».
Напомним, «Барселона» купила Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных. Однако «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство мадридского клуба утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта. Антуан заключил с каталонцами пятилетний контракт и будет выступать под 17-м номером.
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