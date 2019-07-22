«Реал» предложил Себальосу выбрать между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос может перебраться в один из клубов английской Премьер-лиги.



Как сообщает AS, руководство «сливочных» по-прежнему готово расстаться с 22-летним футболистом, однако пересмотрело условия потенциального трансфера. В связи с успешным выступлением Даниеля на молодёжном чемпионате Европы, где он в составе сборной Испании завоевал золотые медали, «Реал» не горит желанием продавать его и предпочитает вариант с арендой.



В услугах Себальоса в настоящее время наиболее заинтересованы два лондонских клуба – «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». «Сливочные» не отдают предпочтения ни одной из сторон и предложили хавбеку самостоятельно выбрать свою следующую команду.



Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне Даниель провёл 23 матча в испанской Примере, забил 3 гола и получил 3 жёлтые карточки.

«Арсенал» близок к аренде хавбека «Реала» Себальоса