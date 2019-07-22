«Енисей»: наш легендарный пресс-атташе продолжит работу в Москве

«Енисей» в социальной сети объявил, что с поста пресс-атташе команды уходит Станислав Меркис. Этот пост он занимал с 2016 года.

«Дорогие болельщики! Наш легендарный пресс-атташе Станислав Меркис продолжит работу в Москве — не в футбольном клубе, но в спортивной отрасли. Мы желаем Стасу успехов на новом месте! Ты навсегда вошёл в историю ФК „Енисей“! Будем всегда рады видеть тебя!» — говорится в официальном «твиттере» красноярской команды.

«Весной я принял решение, что нужно идти дальше. Оно было сложным, но взвешенным. 14 июля с билетом в один конец я отправился в Москву, где начал работу над рядом интересных проектов. Хочется поблагодарить каждого за время в «Енисее» – за совместную работу, поддержку, веру, критику», — написал Меркис в «Твиттере».