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«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Ростовом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).

В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали тренировку команды, её прибытие на стадион «Ростов Арена», где проходил матч, настрой болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.

В 3-м туре «Ростов» на выезде встретится с тульским «Арсеналом». «Спартак» в свою очередь сыграет в гостях с «Тамбовом».

После двух туров красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 4 очками в активе. Ростовчане (4) располагаются строчкой выше. С полной турнирной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Не нужно перехваливать Бакаева. Он не только помогает «Спартаку», но и вредит
До статуса лидера ему ещё расти и расти.
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