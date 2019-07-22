«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Ростовом»
Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).
В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали тренировку команды, её прибытие на стадион «Ростов Арена», где проходил матч, настрой болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.
В 3-м туре «Ростов» на выезде встретится с тульским «Арсеналом». «Спартак» в свою очередь сыграет в гостях с «Тамбовом».
После двух туров красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 4 очками в активе. Ростовчане (4) располагаются строчкой выше. С полной турнирной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
Не нужно перехваливать Бакаева. Он не только помогает «Спартаку», но и вредит
До статуса лидера ему ещё расти и расти.
- 22 июля 2019
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