Жеребьёвка 3-го отборочного раунда ЛЧ сезона-2019/20: с кем сыграет «Краснодар»
Сегодня, 22 июля, в Ньоне состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, с которого начинает своё выступление в еврокубках «Краснодар».
Российский клуб, который впервые будет участвовать в самом престижном еврокубке, сыграет с «Порту». Изначально в соперники «горожан» выпало киевское «Динамо», но российские и украинские команды по-прежнему разводятся в евротурнирах.
Матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся 6/7 августа, ответные — 13 августа. Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф, а проигравшие команды будут выступать в групповом турнире Лиги Европы.
- 22 июля 2019
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