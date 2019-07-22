Де Хеа заявил, что хотел бы стать капитаном «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признался, что хотел бы стать капитаном своей команды. Ранее в СМИ сообщалось, что 28-летний вратарь готов принять предложение «красных дьяволов» о подписании нового соглашения с клубом. Контракт будет рассчитан на шесть лет — до конца сезона-2024/25.
Зарплата испанца вырастет до € 21 млн в год. Он станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба после чилийского форварда Алексиса Санчеса и вратарём с самым высоким окладом в мировом футболе.
«Удивительно быть капитаном такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», поэтому, конечно, я буду очень, очень рад капитанству. Это мой девятый сезон, я чувствую себя одним из самых опытных игроков. Мне нужно показать это на поле и попытаться помочь молодым парням понять, что значит «Манчестер Юнайтед», — цитирует де Хеа The Telegraph.
- 22 июля 2019
-
14:27
-
14:19
-
14:14
-
13:57
-
13:45
-
13:31
-
13:22
-
13:04
-
13:01
-
12:49
-
12:35
-
12:32
-
12:14
-
12:02
-
11:56
-
11:50
-
11:28
-
11:18
-
11:04
-
11:01
-
10:47
-
10:35
-
10:17
-
10:17
-
10:03
-
09:53
-
09:44
-
09:30
-
09:26
-
09:19
-
09:10
-
08:55
-
08:34
-
08:20
-
07:43