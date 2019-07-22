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Де Хеа заявил, что хотел бы стать капитаном «Манчестер Юнайтед»

Де Хеа заявил, что хотел бы стать капитаном «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признался, что хотел бы стать капитаном своей команды. Ранее в СМИ сообщалось, что 28-летний вратарь готов принять предложение «красных дьяволов» о подписании нового соглашения с клубом. Контракт будет рассчитан на шесть лет — до конца сезона-2024/25.

Зарплата испанца вырастет до € 21 млн в год. Он станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба после чилийского форварда Алексиса Санчеса и вратарём с самым высоким окладом в мировом футболе.

«Удивительно быть капитаном такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», поэтому, конечно, я буду очень, очень рад капитанству. Это мой девятый сезон, я чувствую себя одним из самых опытных игроков. Мне нужно показать это на поле и попытаться помочь молодым парням понять, что значит «Манчестер Юнайтед», — цитирует де Хеа The Telegraph.

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